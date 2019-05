Cidades Corpos de mortos na Casa da Acolhida Cidadã continuam no IML Secretaria de Segurança Pública ainda não localizou familiares de refugiado de Serra Leoa e de brasileiro que foram assassinados na Casa da Acolhida no dia 4

A morte de um refugiado de Serra Leoa, na África, e de uma pessoa em situação de rua em um dos quartos da Casa da Acolhida Cidadã (CAC) 1, no Setor Campinas, em Goiânia, na semana passada, trouxe questionamentos não apenas sobre a segurança no local como a respeito da origem das vítimas e do papel do governo na proteção das pessoas que acolhe, como prevê a nova Lei de M...