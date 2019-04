Vida Urbana Corpos de duas crianças são resgatados dos escombros no Rio Sobe para 22 mortos no desabamento de prédios

Dois corpos de crianças, do sexo masculino, foram resgatados, neste sábado (20), dos escombros dos dois edifícios que ruíram na comunidade da Muzema. A informação foi divulgada pela assessoria do Corpo de Bombeiros. Agora, falta localizar uma pessoa que está desaparecida. Com os dois corpos encontrados hoje, sobe para 22 o número de mortos no desabamento dos prédio...