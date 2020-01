Cidades Corpo em decomposição encontrado em Rio Verde pode ser de adolescente desaparecida Emanuelle Souza Batista, de 14 anos, estava desaparecida há dois dias

Um corpo feminino em estado de decomposição foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (16) no bairro Veneza, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. A suspeita é que o corpo é da adolescente Emanuelle Souza Batista, de 14 anos, desaparecida há dois dias. Durante a tarde, familiares da garota estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do município e reco...