Cidades Corpo em decomposição é encontrado no lago do Parque Botafogo Polícia Militar informou que não é possível verificar se há ferimentos na vítima

O corpo de um homem foi encontrado no lago do Parque Botafogo, no Centro de Goiânia, na manhã deste sábado (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele está em decomposição há pelo menos três dias. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e informou que não foi possível verificar se havia algum ferimento no corpo da vítima. O corpo ainda não foi retira...