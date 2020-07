Cidades Corpo do menino Danilo Sousa é sepultado em Goiânia sob clima de forte emoção Investigação para identificar autor de crime que vitimou a criança de sete anos continua

O sepultamento de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que morreu na última semana, no Parque Santa Rita, em Goiânia, ocorreu na tarde desta quarta-feira (29), no Cemitério Municipal Vale da Paz. A família estava bastante emocionada e a despedida precisou ser bem rápida, com velório em menos de duas horas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Cerca de 30 familiares e...