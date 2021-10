Cidades Corpo do jornalista Orfeu Maranhão é sepultado em Goiânia Maranhão sofreu um mal súbito enquanto dormia

O corpo do Jornalista José Orfeu Maranhão Moreira, mais conhecido como Orféu Maranhão, foi sepultado no final da manhã desta segunda-feira (4) no Cemitério do Complexo Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. O profissional sofreu um mal súbito enquanto dormia e sua morte foi informada pela família na manhã de domingo (3). Orfeu tinha completado 70 ano...