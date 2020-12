Cidades Corpo do jornalista Eduardo Jordão será enterrado nesta terça-feira (29) Comunicador foi assassinado em sua residência em Abadia de Goiás. Políticos e profissionais da imprensa lamentaram a morte

O corpo do jornalista Eduardo Jordão será enterrado nesta terça-feira (29), no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O escritor, poeta, artista plástico e ambientalista foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (28), na chácara onde morava em Abadia de Goiás. Eduardo Jordão será velado na sala 4 do cemitério Jardim das Palmeiras. O velório está marcad...