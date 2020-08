Cidades Corpo do Cacique Aritana deve ser levado ainda hoje para sua aldeia, no Mato Grosso Família ainda não tem informações sobre velório. Sepultamento deve ocorrer na própria reserva, no Alto Xingu

O corpo do Cacique Aritana Yawalapitit, de 71 anos, deve ser transferido ainda nesta quarta-feira (5) para a aldeia onde morava, no Alto Xingu, no Mato Grosso. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento, já que a família foi orientada sobre os protocolos para despedidas de vítimas de Covid-19. Amigo da família, Djair Terena diz que cada etnia tem seus rituais, m...