Cidades Corpo deve chegar em 15 dias Goiana de 28 anos teria sido morta pelo ex-namorado, em São Francisco. Casal havia se separado há 7 meses, mas ele - que teria se matado em seguida - queria reatar

O corpo da goiana Lídia Lúcia Ferreira Borges, de 28 anos, encontrada morta na terça-feira (22) no apartamento de um ex-namorado em São Francisco, nos Estados Unidos, deve chegar ao Brasil em 15 dias, de acordo com a mãe dela, a empresária Lêda Barbosa. A suspeita, de acordo com a ocorrência registrada na polícia dos Estados Unidos, é que Lídia tenha sido morta pelo ex-n...