Cidades Corpo de vice-prefeito de Mimoso deve ser sepultado nesta terça-feira (11) Causa da morte de Manoel Ubaldino de Freitas de 56 anos, conhecido como Né, será investigada pela polícia

O corpo do vice-prefeito da cidade de Minoso de Goiás, na região Leste do Estado, Manoel Ubaldino de Freitas de 56 anos, conhecido como Né, é velado nesta terça-feira (11) no município e deve ser sepultado ainda nesta tarde no cemitério de Padre Bernardo. A causa da morte será investigada pela polícia. Manoel estava desaparecido desde o domingo (9) e seu corpo foi en...