Cidades Corpo de vítima de incêndio em Aparecida de Goiânia só deve ser liberado do IML na próxima semana Laudo vai apontar se Antônio Filho dos Santos Araújo morreu pela intoxicação da fumaça ou pelas queimaduras

O corpo de Antônio Filho dos Santos Araújo, o trabalhador que morreu em um incêndio na EcoVR, em Aparecida de Goiânia só deve ser liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) do município em três dias. Antônio foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros, na noite desta quinta-feira (30), mas os laudos do IML ainda vão apurar se a causa da morte foi pela into...