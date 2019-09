Cidades Corpo de soldado da PM será sepultado às 17h em Aparecida de Goiânia Walisson Miranda Costa, de 28 anos, morreu após ser baleado na cabeça enquanto fazia ronda

O corpo do soldado da Polícia Militar Walisson Miranda Costa, de 28 anos, que morreu após ser baleado na cabeça em Aparecida de Goiânia, será sepultado às 17 horas desta terça-feira (24). O enterro ocorrerá no Cemitério Jardim da Esperança, em Aparecida de Goiânia, e além de familiares deve reunir colegas da corporação. Walisson foi baleado no último domingo, enqua...