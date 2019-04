Vida Urbana Corpo de servidor da Saneago será sepultado nesta segunda-feira (15) em Goiânia Enterro será no Cemitério Municipal Vale da Paz, às margens da GO-020, na capital

Atualizada às 10h13. O corpo do funcionário da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, será sepultado na manhã segunda-feira (15). O enterro está previsto para as 11 horas no Cemitério Municipal Vale da Paz, às margens da GO-020, em Goiânia. Flávio desapareceu na manhã de quinta-feira, quando estava trabalhando. Ele e um colega fa...