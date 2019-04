Vida Urbana Corpo de servidor da Saneago estava preso em galhos e metade submerso Flávio Leonel Moraes foi encontrado por volta das 16h50 deste sábado (13)

Atualizada às 18h25 Após dois dias de buscas, o corpo do funcionário da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiro na tarde de hoje (13), por volta das 16h50. Segundo o coronel Antônio Moura, que coordenava a ação de buscas, ele estava a uma distância de 6,8 quilômetros do ponto de capt...