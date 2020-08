Cidades Corpo de sargento do Exército é encontrado em decomposição dentro de casa, em Formosa Wendell Lobo Ferreira trabalhava no Batalhão da Guarda Presidencial do Exército, em Brasília

O 1º sargento Wendell Lobo Ferreira, de 40 anos, foi encontrado morto na sexta-feira (28), dentro de casa, no Parque da Colina, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Desde terça-feira (25) Wendell não estava indo trabalhar no Batalhão da Guarda Presidencial do Exército, em Brasília (DF), e os colegas ficaram preocupados. De acordo com a Polícia Militar (PM), ...