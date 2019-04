Vida Urbana Corpo de sargento da Rotam que foi assassinado ao reagir a assalto é sepultado em Goiânia Um adolescente de 15 anos foi apreendido e outro suspeito do crime ainda está foragido

O corpo do sargento da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), José Pereira da Silva, de 44 anos, que foi morto durante um assalto em Aparecida de Goiânia, foi sepultado na manhã desta quinta-feira (18), no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, às margens da GO-020, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu na manhã de quarta-feira (17), quando um adolescente de 15 anos abordou o policial com a ajuda de outro suspeito, na Ru...