Corpo de professor assassinado por aluno em Goiás será velado na noite desta quarta (01) Suspeito de 17 anos foi apreendido pela polícia na tarde de hoje

O corpo do professor Júlio Cesar Barroso de Sousa, de 41 anos, morto por um aluno de 17 anos dentro do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, deve ser liberado do Instituto Médico Legal (IML) na tarde desta quarta-feira (01) e o velório será a partir das 19h na capela Divino Espírito Santo em Santa Maria. O sepultamento está programado para a manhã de quinta-feira (...