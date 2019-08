Cidades Corpo de piloto do helicóptero que caiu no Lago das Brisas é sepultado em Aparecida de Goiânia Ricardo Magalhães Barros, de 40 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim da Paz, na região metropolitana da capital. Além dele, duas jovens morreram

Atualizado às 17h13 Foi sepultado, na tarde desta segunda-feira (26), o corpo do piloto Ricardo Magalhães Barros, de 40 anos, que foi uma das vítimas da queda de um helicóptero na noite do último sábado (24), em Buriti Alegre (GO). O enterro ocorreu às 16h20, no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A informação ...