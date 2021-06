Cidades Corpo de mulher é encontrado dentro de fossa em Goiânia; companheiro é suspeito do crime A vítima foi identificada como Eliene Alves da Silva Dourado, de 45 anos

Uma mulher, de 45 anos, foi encontrada morta dentro de uma fossa na manhã deste domingo (6), na Rua SRM, no setor Chácara Vilage Santa Rita, em Goiânia. O companheiro dela, identificado como Sebastião Carlos da Lima Silva, principal suspeito do crime, está foragido. A vítima foi identificada como Eliene Alves da Silva Dourado, que teria sido assassinada com golpes...