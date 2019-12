Cidades Corpo de motorista de aplicativo esfaqueado e morto em Goiânia é sepultado Ismael Ribeiro, de 55 anos, foi ferido no tórax na noite desta segunda-feira (2). Ele dirigiu até hospital no Setor Marista, na capital, mas não resistiu

O corpo do motorista de transporte por aplicativo Ismael Ribeiro, de 55 anos, foi sepultado no fim da tarde desta terça-feira (3), no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Ele foi esfaqueado no tórax, na noite desta segunda-feira (2), em Goiânia, após discutir com um coletor de recicláveis. Mesmo ferido, ele dirigiu até um h...