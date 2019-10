Cidades Corpo de motorista de aplicativo é enterrado sob forte comoção em Senador Canedo Fábio Júnior Oliveira Santos, de 38 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento na zona rural de Varjão, na última terça-feira (29)

O corpo do motorista de transporte por aplicativo, Fábio Júnior Oliveira Santos, de 38 anos, foi sepultado no final da manhã desta quinta-feira (31) sob forte comoção no Cemitério Municipal de Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Segundo familiares, o corpo do motorista foi encontrado com sinais de espancamento na zona rural de Varjão, a 71 km de Goiânia. Ele era casado, deixa um filho de 6 ...