Cidades Corpo de morador de rua é encontrado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia Policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios foram enviados para o local e apuram as causas da morte

Um morador de rua foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (18), no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia. Policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foram enviados para o local e apuram as causas da morte. Outro corpo O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado dentro de casa, na manhã desta te...