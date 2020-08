Cidades Corpo de menino, de 5 anos, atropelado por ônibus é enterrado em Goiânia; veja vídeo O atropelamento é investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito

O corpo de Guilherme Evangelista Rodrigues, de 5 anos, foi sepultado no final da manhã desta segunda-feira (3) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O menino foi atropelado no início da tarde deste domingo (2) por um ônibus do transporte coletivo da linha 324, no Setor Parque Eldorado Oeste, na capital. O atropelamento é investigado pela Delegacia de Investigação de Cri...