Cidades Corpo de médico morto pela PM do DF é sepultado em Ceres O endocrinologista Luiz Augusto Rodrigues foi atingido por um disparo efetuado durante uma abordagem militar a madrugada desta quinta-feira, 28, no centro de Brasília

Foi sepultado na manhã desta sexta-feira, 29, em Ceres, município do Vale do São Patrício a 180 quilômetros de Goiânia, o corpo do médico Luiz Augusto Rodrigues, de 45 anos, morto em Brasília (DF) na madrugada de quinta-feira, 28, durante uma abordagem policial. Ele tinha acabado de sair de um bar na Asa Sul com um amigo onde tinha assistido a partida entre Flamengo e Ceará. Por causa disso, os pais e uma irmã o homenagearam durante o velório vestidos com a camisa...