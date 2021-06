Cidades Corpo de Lázaro Barbosa teria 38 marcas de tiros Fugitivo foi levado para o Hospital Municipal de Águas Lindas e teria chegado lá já sem vida, diz secretário municipal de Saúde da cidade

Os profissionais de saúde que receberam o corpo de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, no Hospital Municipal de Águas Lindas contaram 38 marcas de tiros no corpo do fugitivo. Ele foi encontrado na manhã desta segunda-feira (28) por forças policiais em um bairro da cidade, levado para a base da força-tarefa no distrito de Girassol e depois para a unidade de saúde. O secret...