Cidades Corpo de Lázaro Barbosa será liberado por advogado em Goiânia Sepultamento deve ser realizado em cemitério no município de Cocalzinho de Goiás

O advogado Wesley Lacerda deve vir de Águas Lindas para Goiânia para fazer a liberação do corpo de Lázaro Barbosa de Sousa, morto durante uma abordagem policial em uma mata na periferia de Águas Lindas de Goiás, após 20 dias de buscas promovidas por uma força-tarefa das polícias de Goiás e do Distrito Federal.Em sua conta no Instagram, Lacerda explica que está fazendo u...