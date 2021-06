Cidades Corpo de Lázaro Barbosa será enterrado em cerimônia fechada Por medo, família do suspeito da chacina em Ceilândia optou por não divulgar local e data

Há dois dias na câmara fria do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, o corpo de Lázaro Barbosa, será enterrado em uma cerimônia fechada para familiares. De acordo com o advogado, Wesley Lacerda, que presta apoio aos parentes de Lázaro, o local do sepultamento e a data não serão divulgados "por questão de segurança e privacidade dos familiares", afirma. Wesley realiz...