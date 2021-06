Cidades Corpo de Lázaro Barbosa continua no IML de Goiânia Cadáver foi liberado por volta das 18 horas, mas até o início desta manhã nenhum familiar tinha aparecido no Instituto

No início da manhã desta terça-feira (29), o corpo de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, continua no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. Uma agente do local contou que o cadáver foi liberado nesta segunda-feira (28) por volta das 18 horas, mas nenhum familiar apareceu até o momento para fazer a retirada. O medo e a dificuldade financeira da família pode...