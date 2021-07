com informações do G1 do DF, Michel Queiroz e Márcio Leijoto

O corpo de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, é preparado, nesta quinta-feira (1°), para velório e sepultamento. Segundo informações do G1 do Distrito Federal, o corpo está sendo preparado em uma clínica de uma funerária no Setor de Oficinas Sul, no Guará, no Distrito Federal (DF).

Conforme noticiado ontem pelo O POPULAR, o corpo será enterrado em uma cerimônia fechada para familiares. Local e horário do sepultamento não foram divulgados.

O corpo de Lázaro Barbosa, suspeito de matar quatro membros de uma família em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), e um caseiro em Goiás, ficou por dois dias na câmara fria do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, onde passou por exames. Uma funerária buscou o cadáver na noite desta quarta-feira (30) e o encaminhou para a clínica, onde está sendo preparado.

Liberação do corpo de Lázaro

Em reportagem na última terça-feira, 29, O Popular mostrou que a família estava com dificuldades para fazer a liberação e o transporte do corpo, alegando questões financeiras. A mãe mora em Barra do Mendes (BA) e o pai, no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) informou que o corpo de Lázaro já estava disponível para a família desde às 18 horas de segunda-feira, 28. A pasta não deu detalhes sobre a morte de Lázaro, nem dos exames feitos no corpo pelos peritos. O titular da Secretaria Municipal de Saúde de Águas Lindas, Rui Borges, havia dito na segunda-feira que foram encontradas 38 marcas de tiros no corpo dele quando deu entrada, já sem vida, no Hospital Municipal de Águas Lindas.

Enterro de Lázaro Barbosa

Anteriormente, familiares de Lázaro disseram a jornalistas que o corpo deve ser enterrado no cemitério de Cocalzinho, localizado no distrito de Edilândia, onde já está sepultado o irmão de Lázaro, assassinado há mais de 10 anos. Os dois estiveram envolvidos em um roubo seguido de estupro em Brasília em 2009, mas só Lázaro chegou a ser preso.