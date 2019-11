Cidades Corpo de jovem que saiu com cães para caçar jacaré em Goiânia tinha marca de tiros na cabeça Luan de Araújo Barbosa, de 26 anos, ficou desaparecido por uma semana; Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) vai apurar o caso

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) investiga a morte de Luan de Araújo Barbosa, de 26 anos. O corpo do jovem, que estava desaparecido desde domingo (10), foi encontrado, na manhã do último sábado (16), perto de uma ponte sobre o Rio Meia Ponte, em Goiânia, na divisa com Senador Canedo. O corpo foi encaminhado para a perícia que constatou...