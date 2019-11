Cidades Corpo de jovem que desapareceu na Chapada dos Veadeiros é encontrado em poço De acordo com o Corpo de Bombeiros, Matheus Santos da Silva, de 23 anos, foi localizado a cerca de 11 metros de profundidade. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (25)

O corpo do jovem, de 23 anos, que desapareceu em uma das trilhas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste do Estado, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (27), por volta das 16h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o brasiliense Matheus Santos da Silva foi localizado em um poço próximo a uma cachoeira do Rio Preto, a cerca de 11 metros de profundi...