Vida Urbana Corpo de jovem desaparecida em Brasília é encontrado no Lago Paranoá Câmeras de segurança do Clube dos Fuzileiros Navais podem ter captado o momento do crime

O corpo de uma jovem universitária, de 19 anos, foi encontrado no Lago Paranoá, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (1º). Natalia Ribeiro Santos Costa estava desaparecida desde às 18 horas do último domingo (31), quando participou de uma festa às margens do lago. O suspeito, também de 19 anos, foi detido pela Polícia Civil, mas já foi liberado. Segundo inform...