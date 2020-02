Cidades Corpo de homem que se afogou no Rio São Marcos é localizado abaixo da ponte da GO-210 Bombeiros informou que o corpo estava a 25 metros de profundidade

O corpo de um homem, que se afogou, no Rio São Marcos, na zona rural de Catalão, foi localizado, na tarde de domingo (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, na manhã de ontem, a vítima tentou atravessar o rio a nado, mas afundou no meio do caminho e não voltou mais para a superfície. Uma equipe de mergulhadores da corporação encontrou o corpo da vítima abaixo da p...