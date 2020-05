Cidades Corpo de homem que desapareceu no Rio Piracanjuba é encontrado Vítima, de 34 anos, nadava na companhia de amigos quando sumiu na água, no domingo (3)

O corpo do homem que desapareceu no último domingo (3) no Rio Piracanjuba, em Água Limpa, foi encontrado na tarde desta terça-feira (5). A vítima, de 34 anos, foi localizada por volta das 16h30 pelo Corpo de Bombeiros. A corporação utilizou uma equipe de mergulhadores e embarcações nas buscas. De acordo com testemunhas, o homem nadava no local e estava na comp...