Cidades Corpo de homem esfaqueado é encontrado em rua de Inhumas Vítima tinha ferimento de faca em volta do pescoço

O corpo de um homem esfaqueado foi encontrado em uma rua de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, na madrugada deste domingo (27). A vítima tinha ferimento de faca em volta do pescoço, o que teria provocado a morte. Nenhuma testemunha do crime ou pedestre foi encontrado no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e ainda não fo...