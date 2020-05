Cidades Corpo de homem enterrado no quintal de casa é identificado pela digital Ainda não se sabe o motivo de o corpo do homem, que estava enterrado há dois anos no quintal da casa onde morava, no Parque Tremendão, em Goiânia, ter se mantido preservado, mas isso possibilitou que ele fosse reconhecido pela digital

Dois dias depois do corpo de um homem ser desenterrado do quintal da casa onde morava, no Parque Tremendão, em Goiânia, a datiloscopista Gisele Peres Bonachela, do Instituto Médico Legal (IML), conseguiu confirmar a identidade da vítima. Mesmo depois de tanto tempo, com técnicas de tratamento da pele foi possível comparar a digital do homem para compará-la com os registros d...