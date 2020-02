Cidades Corpo de homem desaparecido há sete dias é encontrado no Rio Veríssimo, em Campo Alegre Sadio Pedro Dias, de 66 anos, foi visto pela última vez em uma festa realizada em uma fazenda localizada no município

O corpo de Sadio Pedro Dias, de 66 anos, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (22), dentro do Rio Veríssimo, no município de Campo Alegre, no Sudeste de Goiás. Durante as buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros precisou usar cães farejadores para encontrar o corpo, que estava a cerca de um metro da superfície. De acordo...