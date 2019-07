Cidades Corpo de homem de 35 anos que desapareceu no Rio Araguaia, em Aruanã, é encontrado Wesley Saba Alves nadava com a filha de 11 anos e, ao se distanciar da margem do rio, acabou caindo de um banco de areia e se afogou

No começo da tarde deste sábado (13), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Wesley Saba Alves, de 35 anos, que desapareceu na tarde de quinta-feira (11) no Rio Araguaia, em Aruanã, região Noroeste de Goiás. Turistas que estavam alojados em um acampamento encontraram o cadáver boiando nas margens do rio. De acordo com as testemunhas, o homem nadava com a filha de...