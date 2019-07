Cidades Corpo de homem é encontrado na BR-060, em Goiás Principal suspeita é que a vítima tenha sido atropelada e que o motorista, suspeito do crime, fugiu do local sem prestar socorro, informou a Polícia Rodoviária Federal

O corpo de um homem foi encontrado, na noite desta segunda-feira (15), no KM-226 da BR-060, em Cezarina, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal suspeita é que a vítima tenha sido atropelada e que o motorista, suspeito do atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal ...