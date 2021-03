Cidades Corpo de Helenês Cândido é sepultado em Morrinhos O ex-deputado ex-governador passou por vários hospitais desde o início de março quando foi diagnosticado com Covid-19 e morreu a caminho de uma UTI

Foi sepultado na manhã desta quinta-feira (18), no Cemitério São Miguel, em Morrinhos, sul de Goiás, o corpo do ex-deputado estadual e ex-governador de Goiás, Helenês Cândido. Aos 86 anos ele morreu na noite desta quarta-feira (19) dentro de uma ambulância no trajeto entre Santa-Helena e Caldas Novas, municípios vizinhos, tornando-se mais um personagem na luta diár...