Cidades Corpo de Hélio de Oliveira será sepultado em Goiânia nesta terça-feira Um dos filhos do fotógrafo, Hélio de Oliveira Júnior explicou que a morte do pai aos 90 anos não tem relação com o novo coronavírus (Covid-19)

O corpo do pioneiro do fotojornalismo goiano, Hélio de Oliveira, será velado das 10h às 14h desta terça-feira (7) na Funerária Fênix em frente ao Cemitério Parque, em Goiânia. O sepultamento está previsto para às 14h no Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários, também na capital. Um dos filhos do fotógrafo, Hélio de Oliveira Júnior explicou que a morte do pai aos 90 anos, nesta segunda-feira (6), não tem relação com o novo coronavírus (Covid-19). Ele caiu do sofá, bateu a cabeça no chão e...