Corpo de funcionário da Enel segue sem previsão de liberação no IML de Goiânia

O corpo do funcionário da Enel continua, na manhã desta sexta-feira (13), no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. Edivânio Aparecido Pereira, de 48 anos, morreu nesta quinta-feira (12) enquanto realizava um procedimento de medição na Subestação Atlântico, na capital. Funcionários do IML informaram que ainda não há previsão de quando o corpo será liberado. A Dele...