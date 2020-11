Cidades Corpo de Francisco Camargo, pai de Zezé e Luciano, é velado em Goiânia O velório é realizado no cemitério Jardim das Palmeiras. O sepultamento está marcado para às 17 horas

Atualizada às 11h36. O velório de Francisco José de Camargo, de 83 anos, começou pontualmente às 10 horas no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Devido a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) e seguindo os protocolos, a despedida é acompanhada por familiares e alguns amigos. Francisco morreu na noite desta segunda-feira (23) em um hospital particular, onde tratava de uma pneumonia. Dos oito filhos de Francisco,...