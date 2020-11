Cidades Corpo de Francisco Camargo, pai da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, é enterrado em Goiânia Sepultamento ocorreu no final da tarde desta terça-feira (24)

Francisco José Camargo foi enterrado no final da tarde desta terça-feira (24) no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Sob forte comoção, o corpo foi carregado pelos filhos, entre eles Zezé Di Camargo. Luciano não conseguiu comparecer à despedida do pai porque foi contaminado pela Covid-19 e está isolado em casa, em São Paulo. O velório de Francisco José d...