Cidades Corpo de ex-prefeito Manoel dos Reis é enterrado em Goiânia Ele também foi fundador do Country Clube de Goiás e presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura

O corpo do ex-prefeito de Goiânia Manoel dos Reis e Silva de 94 anos foi sepultado no início da tarde deste sábado (14) no Jardim das Palmeiras, na capital. O velório do político aconteceu durante toda a manhã no mesmo local. Manoel dos Reis morreu na tarde desta sexta-feira (13) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado há três dias n...