Cidades Corpo de ex-prefeito de Goiânia Manoel dos Reis é velado em Goiânia Ele morreu na tarde desta sexta-feira (13) após sofrer uma parada cardiorrespiratória

Atualizada às 12h28. O corpo do ex-prefeito de Goiânia Manoel dos Reis e Silva de 94 anos é velado neste sábado (14) no Jardim das Palmeiras, na capital. O sepultamento está previsto para a tarde de hoje no mesmo local. Manoel dos Reis morreu na tarde desta sexta-feira (13) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado há três dias na Unidade...