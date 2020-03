Cidades Corpo de DJ é enterrado em Goiânia Rikelmy Oliveira Lemos morreu após ser agredido por um lutador de taekwondo em uma festa de carnaval no Setor Marista

O corpo do DJ Rikelmy Oliveira Lemos, que morreu após ser agredido por um lutador de taekwondo, durante uma festa de carnaval, no Setor Marista, em Goiânia, foi sepultado na manhã deste domingo (8), no Cemitério Parque Memorial, às margens da GO-020. O velório iniciou às 17 horas de sábado (7) na Igreja Evangélica Labaredas de Fogo Santo, na 11ª Avenida, n...