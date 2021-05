Cidades Corpo de Covas será velado na prefeitura e passará em carro aberto pelo centro de SP O sepultamento será feito em Santos, no litoral, terra natal de Covas, em cerimônia restrita à família

O corpo do prefeito Bruno Covas (PSDB) será velado às 13h no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, e depois passará em carro aberto por roteiro do centro até a avenida Paulista. Na prefeitura, a entrada será restrita a familiares e amigos mais próximos, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia. A imprensa poderá entrar em sistema de rod...