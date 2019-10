Cidades Corpo de ciclista é encontrado dentro de lago em Goiânia Roupas que seriam da vítima e uma bicicleta foram achadas próximas à água

O corpo de um ciclista, ainda não identificado, foi encontrado, na noite desta quarta-feira (9), dentro de um lago no Residencial Brisas do Cerrado, em Goiânia. As roupas que seriam da vítima e uma bicicleta foram achadas próximas à água. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e o caminhou para exames, que poderão indicar a causa da morte. Aparen...