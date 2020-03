O caminhoneiro que morreu neste sábado, 21, no Hospital Regional de Porto Nacional, é Anselmo Muller, de 55 anos, que morava na cidade de Jacutinga, no estado do Rio Grande do Sul. Ele estava na cidade de Silvanópolis, distante 124 km de Palmas, há cerca de um mês para trabalhar em uma fazenda local durante a safra.

De acordo com familiares que entraram em contato com o Jornal do Tocantins, ele teria passado mal na última quinta-feira, 19, com sintomas de gripe, e foi medicado para essa doença. No sábado, como apresentou piora em seu quadro, procurou novamente a unidade de saúde de Silvanópolis.

Como sofria de diabetes, conforme apurado pela reportagem, o caminhoneiro apresentou um quadro de insuficiência respiratória e suspeita de infecção pelo novo coronavírus por volta das 22h30 após ser remanejado de Silvanópolis para Porto, mas não resistiu.

Conforme um sobrinho, que preferiu não se identificar, seu corpo deverá ser cremado, e a família não poderá estar presente para se despedir, diante de todas as orientações atuais acerca da prenvenção da Covid-19. Uma nota que será divulgada pelos familiares diz que "os atos de sepultamento estão ocorrendo no Estado do Tocantins". Muller deixa esposa, três filhos e um neto.

Mais detalhes sobre possível primeira morte por coronavírus no Tocantins ainda não foram repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O material da vítima foi coletado para investigar se a morte é decorrente da Covid 19.

A reportagem questionou a SES se a cremação será adotada nesse e em casos de morte confirmadas pelo vírus causador da pandemia em todo o mundo, e aguarda resposta.